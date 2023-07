Piazzetta Bagnasco, patrimoni confiscati alla mafia con Rosa Laplena: l'incontro

Sarà piazzetta Bagnasco a ospitare la prossima tappa del viaggio lungo il Paese de “I Beni confiscati alla criminalità organizzata” (Mediter Italia Edizioni), il libro nel quale Rosa Laplena fa un bilancio di ventitré anni di attività e di impegno nell’antimafia sociale. Modera la giornalista Gilda Sciortino.

Un lavoro che ci aiuta a capire come e perché i beni confiscati sia, o per meglio dire, avrebbero dovuto essere, una risorsa non sempre ben utilizzata per sviluppare politiche pubbliche di sviluppo e coesione territoriale.

A parlarne, alle 18 di mercoledì 26 luglio, insieme all’autrice, saranno: Clelia Maltese, presidente Sezione Palermo “Associazione Nazionale Magistrati”; Umberto Santino, fondatore e presidente Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato"; Zeila Tesoriere, docente del Dipartimento di Architettura - UniPa.