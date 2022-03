Piazza leoni (non dimenticare), la presentazione del progetto sul palco del Teatro Ranchibile

Si terrà il prossimo 9 aprile alle ore 15.30 presso il Teatro Ranchibile dell’Istituto Don Bosco di Palermo, (Via della Libertà, 199, 90143), la presentazione in anteprima del progetto "Piazza Leoni (Non dimenticare)", ideato dagli artisti Joele & Zanze con lo scopo di accendere un “faro” e raccontare in un brano musicale, una storia di resistenza alla mafia che li ha molto colpiti, la stessa raccontata anche nel libro di Pif e Marco Lillo “Io posso - due donne sole contro la mafia” (Feltrinelli 2021).

La vicenda in questione è quella delle sorelle Pilliu: Savina e Maria Rosa, vittime di mafia e di Stato, che da oltre trent’anni combattono per i loro diritti, con l’obiettivo di vedere ricostruite le loro casette, site in Piazza Leoni, distrutte da un costruttore mafioso, e di vedersi riconosciute vittime di mafia da uno Stato che non le ha tutelate, e che ad oggi pretende una percentuale del risarcimento che non hanno mai ricevuto. L'evento ospiterà la proiezione in anteprima del videoclip musicale del brano di Zanze & Joele, la testimonianza di Savina Pilliu, e la presentazione del libro sopracitato con la presenza degli autori Pif e Marco Lillo. L'accesso all'evento è libero su prenotazione.