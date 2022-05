Piazza in fiore, a Petralia Soprana la nuova edizione dell'evento a tema floreale

Torna, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid19, l’evento Petralia Soprana Piazza in Fiore, giunto alla sua quarta edizione.

L’iniziativa a tema floreale, organizzata dall’Ass.ne Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, prevede l’abbellimento delle delle piazze San Michele, Frate Umile Pintorno e Quattro Cannoli - che si snodano lungo il centro storico - e l’allestimento degli stand per l’esposizione e la vendita di piante e fiori a cura delle aziende fioraie aderenti all’evento in Piazza del Popolo. Quest’anno, ad arricchire l’evento, vi saranno mercatini di artigianato locale e di prodotti biologici e una mostra di elaborati a tema, curata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana e allestita nei locali del Circolo di Cultura.

"Questa edizione di Piazza in Fiore - dichiara il Presidente dell’associazione Agostino Messineo - ci sta particolarmente a cuore in quanto segna una ripresa delle manifestazioni di massa dopo due anni di pandemia che ci hanno costretto a rinunciare all’organizzazione e alla condivisione allargata dei nostri eventi".

Altra iniziativa che si aggiunge al programma della manifestazione è l’inaugurazione dell’area verde affidata all’ass.ne, mediante contratto di aree pubbliche sponsorizzate con il Comune di Petralia Soprana, prevista per sabato 21 maggio 2022 alle ore 16:00 con la presenza delle istituzioni e della cittadinanza. L’area verde, sita nella villetta tra Via G. L. Sgadari e Via Turistica, ha ricevuto i primi lavori di manutenzione come il taglio dell’erba, l’eliminazione della vegetazione infestante e la piantumazione di nuove piante e fiori, grazie al lavoro gratuito e volontario e al contributo economico di alcuni cittadini di Petralia Soprana che hanno risposto alla richiesta di sostegno pratico ed economico dell’ass.ne.

Contributi e lavori gratuiti che - aggiunge il vicepresidente Paola Adorno - rappresentano il migliore esempio che si possa dare alla comunità al di là delle belle parole e dei buoni propositi che spesso rimangono incompiuti. L’esempio del fare, dell’essere propositivi e attivi, alfine di rendere migliore il luogo in cui si è scelto di vivere. L’evento è patrocinato dal Comune di Petralia Soprana. Partner dell’iniziativa La Boutique Piante & Fiori di Ignazio Ricca, DinolfoGroup di Giovanni Dinolfo e M.D. Bazar di Milena Li Puma e Damiano La Placa. Appuntamento per domenica 22 maggio dalle ore 10 alle ore 18.