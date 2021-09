Piano City Palermo 2021. Media partner dell’evento: PalermoToday

Prezzo non disponibile

Dal 24 al 26 settembre torna l’imperdibile appuntamento con PIANO CITY PALERMO, il festival che fa riecheggiare le note e le melodie del pianoforte per le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano.

Per la seconda edizione consecutiva, torna la collaborazione con PalermoToday, sito d’informazione del gruppo Citynews con più di 8 milioni di visite mensili e 2 milioni di utenti unici al mese.

Questa nuova edizione di Piano City Palermo è organizzata in una stagione sfidante per lo spettacolo dal vivo, ancora più significativa per il messaggio di speranza e di nuova partenza che porta con sé. Il programma è disegnato nel rispetto delle attuali restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ma mantiene l’anima di Piano City e della sua informalità di ascolto.

Per l’occasione, il festival ci porta alla scoperta di oltre 10 luoghi simbolici del capoluogo siciliano, ognuno pensato ad hoc per le particolari condizioni che stiamo vivendo, come lo Stand Florio, il Teatro Massimo, il Nautoscopio, i Cantieri Culturali alla Zisa, Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Abatellis e altri ancora.

Per la tre giorni sono previsti concerti di ospiti nazionali e internazionali e giovani talenti, pronti a far emozionare il pubblico con musica classica, jazz, pop, rock, composizioni originali e prime esecuzioni assolute e omaggi a grandi autori, formando un composito mosaico musicale tra storia e presente.

Piano City Palermo è un’iniziativa musicale che si tiene in città dal 2017, nata dall’omonimo festival milanese per creare un ponte culturale tra le due città. L’edizione 2019 ha registrato un record di presenze (oltre 40 mila spettatori) e ha coinvolto più di 50 artisti.

Con la Direzione Artistica di Ricciarda Belgiojoso, Piano City Palermo è un progetto di Associazione Piano City Milano, della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, in collaborazione con il “Conservatorio Alessandro Scarlatti” di Palermo e con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Università degli Studi di Palermo. In partnership con Fondazione Bracco.

Il programma completo degli eventi di Piano City Palermo è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitypalermo.it



Per accedere ai concerti sarà necessario mostrare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).