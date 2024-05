"E alla fine arriva Tommy", al Teatro Agricantus tornano i Pezzi di Nerd

Al Teatro Agricantus tornano in scena I Pezzi di Nerd che dopo il successo della scorsa stagione hanno scelto il palcoscenico palermitano per debuttare giovedì 16 maggio alle ore 21 con “E alla fine arriva Tommy”, una nuova esilarante commedia scritta e interpretata dalla crew composta da Mirko Cannella, Michele Iovane e Jey Libertino ai quali si aggiunge Lorenza Giacometti. Lo spettacolo, di cui firma la regia Giovanni De Anna, racconta di Elena e Antonio, una giovane coppia di coniugi che non riesce ad aver figli e che quindi decide di adottare un bambino. Ma qualcosa va storto, e a causa di un errore dell'ente che si è occupato dell'adozione si ritrovano a casa Tommaso, un “bambino” di 30 anni. I neo genitori dovranno così convivere con il “bambino sbagliato” in attesa dell’annullamento dell’adozione... riusciranno a resistere?

Una commedia divertente che, come nello stile de I Pezzi di Nerd, offre più spunti di riflessione: sui rapporti di coppia, sulla genitorialità e sui figli considerati “antidoto” al fallimento coniugale. “E alla fine arriva Tommy” replica fino a domenica 19 maggio e da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno (tutti i giorni alle ore 21, domenica alle ore 18; domenica 19 maggio doppia replica alle ore 18 e alle ore 21. Prenotazioni 091309636, ticket online https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/) Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura.