Chiesa Sant'Anna: Petrotto e il Milonga tour 2024 tra classico e jazz

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso 16 luglio a Portella di Mare, il Milonga Tour 2024 torna con un nuovo e imperdibile evento. Il prossimo 22 luglio 2024, alle ore 21, la suggestiva Chiesa Sant'Anna aprirà le sue porte per ospitare una serata musicale straordinaria, capace di incantare e emozionare il pubblico.Le straordinarie voci di Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Desirèe Di Paola, insieme al talentuoso violinista e cantante Salvatore Petrotto e al pianista Giovanni Zappulla, guideranno il pubblico attraverso un repertorio variegato. Le esibizioni comprenderanno i grandi classici, la vivacità del jazz e del tango, fino alle emozionanti melodie dei musical.Non perdete questa occasione unica per vivere una serata di musica e passione in un'atmosfera suggestiva e accogliente. L'ingresso all'evento è a offerta libera.