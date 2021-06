Petrotto in un viaggio emozionale fra musica e danza all'insegna della solidarietà

Appuntamento da non perdere - dopo il successo della seconda edizione chiusa in sold out - quello del 28 giugno, presso la chiesa di Sant'Anna, a Palermo.

Il Benefit Concert3, ideato dal professore dell'Orchestra Sinfonica Siciliana Salvatore Petrotto, violino solista e voce della BachStringOrchestra, da Lui stesso fondato? che lo accompagnerà in quello che lo stesso? ha definito un “viaggio musicale”. La terza edizione del concerto solidale sarà un vero e proprio viaggio emozionale, all’insegna della solidarietà, fra musica e danza, in un connubio straordinario e originale. Danze orientali, classiche ,tango e momenti di musical saranno ballate sulle note dei brani cantati e suonati dal Prof.Petrotto e dalla sua orchestra.

La musica, il canto e la danza si fanno portavoci, col loro linguaggio universale, di un messaggio di pace e di speranza, un messaggio che ho lo scopo di portare lo spettatore, attraverso un viaggio musicale inebriante e ipnotico, a e dimenticare per una sera le problematiche del quotidiano, contribuendo però, con la sola presenza o con una donazione (anche in beni di prima necessità) a un evento dal grande valore solidale.

Il Benefit Concert3, come le altre edizioni, mira -? attraverso il potere taumaturgico dell’arte - a sensibilizzare su problematiche sociali che spesso rimangono nell’ombra, come la povertà e le discriminazioni. Tante le performance di grandi artisti che hanno scelto di appoggiare la causa gratuitamente, mettendo a disposizione, per un fine benefico, la loro arte.?

Direzione artistica e musicale del Prof. Salvatore Petrotto, voce e violino solista accompagnato dalla BachStringOrchestra diretta dal Maestro La Cagnina. Si esibiranno inoltre: il pianista Guglielmo Grimaldi e i Live Singers Academy, la flautista Rose-Marie Soncini che si esibirà con? Melodie di Gluck e i Felici di Joachim Johow insieme al Prof. Petrotto, i ballerini Fabio La Barbera, Letizia Sardina, Claudia Piraino Katya Randazzo, Serena Visconti e Martina Scibetta, il chitarrista e arrangiatore Antonio Di Rosalia che ha arrangiato il brano Never Enough per il maestro Petrotto. Presenta Maria Rosa Caldarella.

Chiesa di Sant’Anna

Ore 21.00

L’ ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (misura Anti covid-19)

Chi lo desidera potrà fare alla missione della Chiesa un’offerta libera o in beni di prima necessità)

