Salvatore Petrotto in concerto per beneficenza a Termini Imerese

Il violinista e cantante? Salvatore Petrotto, si esibirà in un concerto di beneficenza insieme alla Bachstring Orchestra diretta dal maestro Michele La Cagnina presso il cinema teatro Eden di Termini Imerese, giorno 12 Settembre 2023 alle ore 21.00. Durante questa straordinaria serata, il pubblico avrà l'opportunità di assistere alla prima europea del nuovo singolo di Petrotto intitolato "Amo te", accompagnato al pianoforte dal M.Gioacchino Zimmardi e dai vocalist: Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Marcello Dalfino. Il testo del brano, scritto da Olimpia Marino, celebra l'amore in tutte le sue forme. Il brano è già stato pubblicato all'estero e sarà disponibile in tutta Europa a partire dal 4 ottobre 2023.

Il repertorio del concerto includerà anche altri brani indimenticabili come A Flat, Cristallize, Gabriel's Oboe e in chiusura Libertango. Sarà un viaggio emozionale per tutti i presenti, che potranno godere dell'arte del. Prof. Petrotto e della BachstringOrchestra. L'ingresso al concerto sarà gratuito e i proventi raccolti durante l'evento benefico saranno devoluti all'Aipd di Termini Imerese (Associazione Italiana Persone Down), un'organizzazione che si impegna a supportare e migliorare la qualità della vita delle persone affette da sindrome di Down. L'evento è organizzato da Termini d'Arte e Lions Club Termini Imerese Host, presenta Katiuska Falbo.