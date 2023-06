“R…estate a teatro”, i petrolini Ciro Chimento e il maestro Aguglia al Colosseum

Prosegue la rassegna “R…estate a teatro” al Cineteatro Colosseum di Palermo. Stavolta, il palco di Bonagia si prepara ad ospitare i Petrolini. Ciro Chimento e il Maestro Aguglia, infatti, sono pronti a regalare tante risate grazie ad un susseguirsi di disavventure e disgrazie che faranno divertire lo spettatore.



L’appuntamento è sabato 1 luglio, alle 21.15, in via Guido Rossa 7. "Torna sul palco un gruppo storico del cabaret palermitano – racconta il direttore artistico, Orazio Bottiglieri -. Nel loro nuovo spettacolo, raccontano un mix di comicità e musica, che vede protagonista il coinvolgente suono del mandolino che porta lo spettatore in un viaggio musicale dolce ed emozionante”.



Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro e può anche essere acquistato sul sito Liveticket al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=435450&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=217348#ancWizardNew



Per informazioni e prenotazioni, basta chiamare i numeri 091442265.