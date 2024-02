Petralia Sottana, al via la nuova stagione teatrale del Grifeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 10 febbraio prenderà il via la nuova stagione teatrale del Cine Teatro Grifeo,a Petralia Sottana,che ha per titolo "Sottocielo,secondo movimento,Aria" e che vedrà sul palco del teatro madonita,uno dei più antichi di Sicilia( ha festeggiato di recente i 160 anni)tanti artisti del panorama italiano,tra cui Enrico Lo Verso, Filippo Luna, Peppe Servillo, Paolo Briguglia e tante altre compagnie siciliane.Un cartellone realizzato grazie al contributo del Comune di Petralia Sottana e della BCC Madonie.,con la direzione artistica di Santi Cicardo e Leonardo Bruno. “Più che mai qui, in montagna, mi piace chiamarli spetAttori, cioè protagonisti del teatro,afferma il direttore artistico degli eventi, Santi Cicardo. È sempre così, il teatro vuole sempre sentire il suo pubblico, vive della sinergia tra palco e pubblico, vive di quel darsi reciproco, che è la magia del teatro, di quella sera e mai più. E qui, particolarmente, lo spetAttore fa qualcosa in più: diventa protagonista non solo di quella sera, di quello spettacolo, della sinergia con quegli attori, ma del più invisibile, lo chiamerei ancora “spettacolo”, di cura della comunità”. “La stagione propone 9 spettacoli più uno, e li articola attraverso un viaggio che saprà essere un bel mix tra leggerezza, perché la leggerezza come ci ricorda il buon Calvino non è superficialità, ma un modo di vedere la realtà, di intenderla, di planare sulle cose dall’alto senza macigni sul cuore e aspetti più abrasivi, come quelle appunto legate alla violenza di genere cui facevo cenno.

Gli spettacoli sono acquistabili in abbonamento, il cui costo è di 90 euro e di 75 per gli studenti. o singolarmente e, in questo caso, hanno un costo leggermente superiore: “Abbiamo fatto un miracolo, conclude Santi Cicardo, a tenere 9 spettacoli a 90 euro e per incoraggiare i giovani a seguire il teatro, un miracolo e qualcosa. Ma volevamo e vogliamo far passare un messaggio preciso, ossia che la comunità di “SottoCielo secondo movimento _Aria”, la comunità del Teatro Grifeo è la comunità che resta, vive e partecipa, quindi niente scuse: Siateci”. "La stagione 2024 del Grifeo "SottoCielo - secondo movimento_Aria",aggiunge il sindaco Piero Polito, conferma l'impegno di questa amministrazione nel costruire una casa del teatro sulle Madonie. Una operazione culturale che aspira ad avere una prospettiva sempre più comprensoriale e comunitaria. Mi sento di ringraziare i gestori della struttura per la loro indispensabile collaborazione, i direttori artistici che hanno creato un cartellone capace di coniugare qualità, impegno e leggerezza nonché gli artisti che hanno accettato l'invito ad esibirsi. Un ringraziamento anche alla giunta e ai consiglieri che hanno lavorato con impegno affinché possa essere scritta una nuova importante pagina culturale per Petralia e le Madonie." E' possibile acquistare l'abbonamento o i singoli spettacoli direttamente al botteghino del Teatro oppure online: https://ticket.cinebot.it/grifeo.Tutti gli altri dettagli sulla rassegna che si concluderà a Giugno sul sito www.grifoeventi.it