A Petralia Soprana, terzo weekend di novembre con "ma chè birra è!”

Terzo weekend della Rassegna d’Autunno in Montagna: 4 weekend a Petralia Soprana. Questo fine settimana sarà la birra ad essere protagonista.

Sabato 18 pomeriggio dalle 18:30 in poi nel Borgo più bello d’Italia si potranno scoprire birre artigianali siciliane con percorsi di degustazione guidati da produttori e dai mastri birrai di due marchi giovani e di eccellenza “24 baroni” di Nicosia e “La birra del Genio di Palermo”. Si potrà gustare il sapore e conoscere il percorso dall’inizio alla fine della produzione assaggiando le etichette selezionate dalle aziende. Ingresso con contributo di 6 euro fino ad esaurimento posti. A seguire, ore 22.00, concerto ENSAMBLE CLASSICO nello storico Palazzo Pottino. Un itinerario musicale proposto dal trio inedito formato da Angela Velardi (flauto traverso), Elena Paternò (flauto traverso) e Enrico Bellavia (clarinetto) che eseguirà brani di J.S.Bach e altri illustri compositori.



Domenica 19 ore 10.30 i giganti della montagna con l’escursione condotta da guide ambientali escursionistiche sul sentiero degli alberi monumentali centenari della zona di Pomieri, immersi nei boschi autunnali del Parco delle Madonie. Una escursione per ammirare il foliage e gli alberi monumentali di oltre 600 anni, circondati da cespugli giganti di agrifogli, i daini e le aquile. “La Rassegna d’Autunno – afferma la presidente della ProLoco Giovanna Gebbia - vuole raccontare il territorio e le sue risorse, realizzata nell’ambito di un’ottica di destagionalizzazione per incentivare l’incoming turistico nei mesi non estivi e offrire l’occasione di scoprire le Madonie e le sue opportunità di fruizione tutto l’anno, sotto il punto di vista culturale, naturalistico e gastronomico.”

Info: proloco.soprana@libero.it; tel 339 4971621; Pagina facebook ProLoco Petralia Soprana