Le Petit Four il 25 agosto al Miles Davis jazz club a Palermo

Una serata dedicata a chi ama il jazz internazionale. I Le petit four suonano il 25 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. La formazione è formata da Orazio Maugeri al sassofono, Fabrizio Brusca alla chitarra, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Iano Anselmo alla batteria. In scaletta brani originali e standard jazz. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Per prenotare un tavolo, basta inviare un messaggio WhatsApp al 3914361644.

