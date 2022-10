Parliamo di pesce e di pescato || edizione

Obiettivo del progetto è il sostegno del settore ittico e la promozione di consumi dei prodotti e dei servizi, mediante iniziative di alta valenza di divulgazione e promozione nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento alla valorizzazione delle specificità territoriali e delle specie ittiche endogene, meno conosciute il così detto “pesce povero”, in particolare, della pesca costiera artigianale e dell’allevamento, specialmente se ottenuti con metodi rispettosi dell’ambiente e se collegati a iniziative concernenti i distretti del cibo siciliani. Scopo del progetto è la promozione e divulgazione delle specie meno apprezzate e delle specie ittiche autoctone, del prodotto fresco e di quello trasformato e/o lavorato, nonché delle nuove opportunità di sviluppo del settore tramite la promozione dei prodotti ittici ottenuti con sistemi sostenibili sotto l’aspetto ambientale, ecologico e socioeconomico (pesca turismo, ittiturismo …).

In particolare nella seconda edizione progettuale si è scelto di concentrare le analisi e le ricerche su una specie in particolare, la “lampuga” o come viene chiamato nei nostri mari il “capone”.

Pesce azzurro per eccellenza che unisce le culture di tutti i paesi del mediterraneo già nel nome, ma che soprattutto lega le tradizioni culinarie di quasi tutti i popoli che si affacciano nel nostro mare. In molte delle ricette tradizionali mediterranee risulta presente sia in cotture al forno che fritte con olio di oliva EVO, risulta tradizionalmente un cibo del popolo di facile cattura e di diffusa presenza nei nostri mari. La promozione dei prodotti e dei servizi ittici siciliani, con particolare riguardo alle specie meno apprezzate sul mercato avverrà attraverso l’organizzazione di una Campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ad alcuni Istituti scolastici della scuola primaria del Comune di Isola delle Femmine.

Successivamente l'evento proseguirà presso il mercato del pesce con stand informativi, mostre e spettacoli con ospiti di eccezione Sasà Salvaggio e Salvo Piparo.



Orari eventi

Venerdì 07/10/2022

Ore 10:00/12:00 - Incontri con le scolaresche per la sensibilizzazione e la promozione dell’iniziativa.

Sabato 08/10/2022

Ore 10:00/12:00 - Incontri con le scolaresche per la sensibilizzazione e la promozione dell’iniziativa.

Ore 16:00/19:00 - Momenti di divulgazione del pesce azzurro a cura di Francesca Annaloro – “Il mare: dai racconti al Ri-uso e Re-design”

Sfilata di abiti creativi

Esposizione Pittorica: "Le tavole della sabbia"

Intervento musicale artistico di Guido Politi

Poesie sul mare di Francesca Annaloro

Ore 19:30/21:00 – Show cooking con degustazioni guidate di pesce azzurro.

Ore 21:00/22:30 – Spettacolo “I love Sicilia” di Sasà Salvaggio.

Domenica 9/10/2022

Ore 16:00/17:00 -

Incontro con l’Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea: On. Antonino Scilla,

il Direttore Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea: Ing. Alberto Pulizzi,

il Sindaco del Comune di Isola delle Femmine: Ing. Orazio

Nevoloso e i pescatori locali sulle prospettive di sviluppo delle filiere ittiche siciliane.

Ore 18:00/19:00 - Banditura storica del pesce tipico siciliano a cura di Asparino

Ore 19:00/20:00 - Gruppo Folk – Sicilia Bedda

Ore 20:00/21:00 - Show cooking con degustazioni guidate di pesce azzurro.

Ore 21:00/22:30 - Spettacolo “Le favole del mare” di e con Salvo Piparo, musiche eseguite da Ornella Cerniglia.