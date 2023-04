"Persone con bisogni speciali", la tavola tonda alla chiesa cristiana avventista del settimo giorno

Sabato 29 aprile, alle ore 15, la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno di Palermo invita all’incontro “Persone con bisogni speciali. Create a immagine di Dio?”. Si tratta di una tavola rotonda, seguita da laboratori esperienziali, con l'obiettivo di sensibilizzare al tema della disabilità sotto un'ottica inclusiva e rispettosa della dignità personale di tutte e tutti. Durante la discussione interverranno Antonio Bellomo, Paul Boateng e Nadia Lauricella (Iron Nadia). Sarà garantito il servizio di interpretariato in LIS.



L’evento è organizzato dai Ministeri Avventisti in favore dei Sordi. Vi aspettiamo in via G. Di Marzo 25/D. Per saperne di più è possibile scriverci su Facebook alla pagina Chiesa Cristiana Avventista Palermo o all'indirizzo palermo.segreteria@avventista.it.