Periferia in musica, a Bonagia il concerto del coro "G.P. da Palestrina"

Su ini­zia­ti­va di Don Ser­gio Meli in oc­ca­sio­ne del mese ma­ria­no, ad esi­bir­si sarà il Coro “G. P. da Pa­le­stri­na” di­ret­to dal Mae­stro Gio­suè D’A­sta, e dai so­li­sti Au­ro­ra Bru­no (con­tral­to) e Sil­vio Na­to­li (viel­la e liu­to). Il pro­get­to mu­si­ca­le- già pro­po­sto nel pe­rio­do na­ta­li­zio con un di­ver­so re­per­to­rio nel­la splen­di­da Crip­ta del­la Cat­te­dra­le di Pa­ler­mo e che ora fa tap­pa nel­le pe­ri­fe­rie- è del­l’As­so­cia­zio­ne Mu­si­ca­le “Ar­tu­ro To­sca­ni­ni” in col­la­bo­ra­zio­ne con l’Ac­ca­de­mia Mu­si­ca­le Ars An­ti­qua.

“È un con­cer­to - rac­con­ta il Mae­stro Gio­suè D’A­sta, per al­tro or­ga­ni­sta at­ti­vo pres­so la dio­ce­si di Pa­ler­mo- che am­bi­sce a toc­ca­re sia il cuo­re che l’in­tel­let­to. Nel det­ta­glio, pro­por­re­mo ini­zial­men­te pez­zi stru­men­ta­li e bra­ni vo­ca­li so­li­sti­ci di Pé­ro­tin e Il­de­gar­da di Bin­gen, suc­ces­si­va­men­te ese­gui­re­mo le an­ti­fo­ne ma­ria­ne prin­ci­pa­li e al­cu­ni bra­ni trat­ti dal Lau­da­rio di Cor­to­na. Nel­la se­con­da par­te del con­cer­to, ci de­di­che­re­mo alla po­li­fo­nia sa­cra ri­na­sci­men­ta­le a tre e quat­tro voci, di Pa­le­stri­na e de Vic­to­ria, che co­sti­tui­sce, come di­ce­va Be­ne­det­to XVI, un’e­re­di­tà da con­ser­va­re con cura, da te­ne­re viva e da far co­no­sce­re, a be­ne­fi­cio non solo de­gli stu­dio­si e dei cul­to­ri, ma del­la co­mu­ni­tà ec­cle­sia­le nel suo in­sie­me, per la qua­le co­sti­tui­sce un ine­sti­ma­bi­le pa­tri­mo­nio spi­ri­tua­le, ar­ti­sti­co e cul­tu­ra­le”.

“Sia­mo mol­to fe­li­ci di ac­co­glie­re nel­la chie­sa di Ma­ria San­tis­si­ma di Pom­pei - dice il Par­ro­co Don Ser­gio Meli - il Coro G. P. da Pa­le­stri­na e di con­di­vi­de­re con la co­mu­ni­tà del luo­go un’e­spe­rien­za mu­si­ca­le che, ol­tre ad emo­zio­na­re, può sol­le­ci­ta­re an­che la pre­ghie­ra, che è an­che inno alla gio­ia”. L’i­ni­zio del con­cer­to è pre­vi­sto alle ore 21, l’in­gres­so è li­be­ro fino ad esau­ri­men­to po­sti.

Il Coro “G.P. da Pa­le­stri­na”, un tem­po chia­ma­to “Exul­ta­te Deo”, ha una lun­ga sto­ria alle spal­le: è nato nel 1983 sot­to la gui­da del Mae­stro Gio­van Bat­ti­sta D’A­sta, e dal 2021 è di­ret­to dal Mae­stro Gio­suè D’A­sta. Ha al­l’at­ti­vo più di 150 con­cer­ti e con­ta oggi più di 24 ele­men­ti.