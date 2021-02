Serendipity, al Civico le performance dei danzatori Elisa Arnone e Gaetano La Mantia

Domenica 28 febbraio alle ore 17, Elpi Gallery presenta Serendipity, performance dei danzatori Elisa Arnone e Gaetano La Mantia, presso il padiglione 24 dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli.

Elpi Gallery, nata con l'idea di portare benessere tra gli operatori sanitari ed i pazienti, lancia un segnale ben preciso per il Nuovo Polo Oncologico, facente parte dei reparti No-Covid, che necessitano di una maggiore atttenzione. Vorremmo evidenziare la distanza creata dalla pandemia, le condizioni di stress lavorativo del personale sanitario, le difficoltà di accesso alle cure di molti malati oncologici ed il distacco dai loro cari. Elpi Gallery intende offrire un momento distensivo e terapeutico attraverso la bellezza dell’arte.

Nell’attuale periodo critico che stiamo attraversando, la performance “Serendipity” prende spunto dal significato stesso della parola e vuole essere l'augurio per tutti noi, soprattutto per chi soffre, di riuscire a vivere lo stato emotivo estremamente positivo che il termine indica. La serendipità è esattamente quel momento in cui in modo inaspettato troviamo qualcosa mentre cercavamo altro ed è accompagnata da una sensazione di stupore, di meraviglia che ci regala momenti d'intesa felicità. “Serendipity” verrà interpretato dai danzatori Elisa Arnone e Gaetano La Mantia che ne curerà anche la coreografia, accompagnati dalla musica di George Gershwin.

I due danzatori si diplomano a Palermo presso la scuola di danza classica "Aurino e Beltrame" e cominciano giovanissimi a lavorare all'estero e nei corpi di ballo di alcuni dei più prestigiosi Teatri italiani per poi approdare stabilmente nel corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo dove nell'arco di una lunga carriera hanno ricoperto anche ruoli da solisti e da primi ballerini, spaziando dal repertorio classico a quello moderno e contemporaneo e collaborando con coreografi e danzatori di fama internazionale. La diretta streaming della performance sarà visibile su www.feelrouge.tv e sulla pagina Facebook Elpi Gallery.