Come spiegare il femminismo a un merluzzo morto, la performance di Blanca Matías ai Cantieri

Continuano all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali della Zisa, gli eventi in programma nell’ambito di Kontext Beuys, la mostra che ha messo in dialogo cinque artisti contemporanei, Andrea Cusumano, Adriano La Licata, Federico Lupo, Blanca Matías e Giulia Sofi con Joseph Beuys, curata dal Verein Düsseldorf Palermo e. V. e in corso fino all’8 dicembre.

Giovedì 1 dicembre alle ore 19 sarà la spagnola Blanca Matías la protagonista con la perfermance dal titolo "Come spiegare il femminismo a un merluzzo morto". La performance, che richiama il celebre “Come spiegare i dipinti ad una lepre morta” di Joseph Beuys del 1965, si svolge su un dialogo irrealizzabile tra l’artista e il merluzzo morto, animale che incarna l’insipidezza, l’apatia e l’inespressività fisica e morale.

Blanca Matías offre al pubblico una lettura non convenzionale e acritica del femminismo. Nella mostra Kontext Beuys Blanca Matías ha messo in scena una performance relazionale che richiama le prime esperienze del movimento Fluxus a cui prese parte lo stesso Beuys: un camper all’entrata dell’Haus der Kunst è il luogo in cui Blanca Matías (Girona, Spagna, 1967) e i fruitori della mostra dialogano secondo l’idea di un’arte come gioco e dell'effimero nell’opera.