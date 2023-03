"Hunter", una performance di Ignazio Mortellaro a Villa Bordonaro ai Colli

Fondazione Merz presenta, domenica 12 marzo alle ore 17.30, la performance Hunter/Hunted dell’artista Ignazio Mortellaro, che prende forma negli spazi di Villa Bordonaro ai Colli a Palermo come parte del progetto ZACentrale.

La performance di Ignazio Mortellaro amplia gli esiti della complessa riflessione dell’artista sui rapporti tra natura, tempo, sacralità e permanenze dell’arcaico ed evolve dall’opera Primo Punto dell’Ariete, in una seconda tappa del percorso iniziato tra le vestigia elimiche del Parco Archeologico di Segesta. L’opera prende forma come un’alta ed esile torre realizzata in acciaio Corten, al culmine della quale sono posizionati dei corni d’ariete e d’antilope fusi in ottone a cera persa. I corni, trasformati in strumenti sonori, rievocano la definizione ancestrale con cui l’astronomo greco Ipparco aveva battezzato l’equinozio di Primavera: il “primo punto” a sud della stella dell’Ariete.

Hunter/Hunted restituisce un originale dialogo con il paesaggio tramite l’incontro dell’opera dell’artista siciliano con Villa Bordonaro, storica protagonista, insieme al suo antico e ombroso parco, dei fasti settecenteschi della Piana dei Colli di Palermo.

Protagoniste dell’azione sono otto donne vestite di oggetti-scultura, appositamente realizzati dall’artista in fusione di ottone: serpenti, denti di sciacallo, ossa di volpe, astragali e conchiglie. I capelli delle performer, raccolti in grandi trecce, in alcuni casi sono arrotolate ai lati del capo, rievocando la forma delle corna di un ariete. Le performer, menadi sospese tra movimenti rituali e azioni di caccia, sono armate di archi composti da corna di antilope fuse in alluminio e lance. Il loro movimento si sviluppa lungo il tracciato ritmato da otto aste infisse a terra, proiezione della forma ottagonale della vasca d’acqua posta al centro della corte della villa.



Guidano le azioni delle menadi i due musicisti Roots in Heaven & Gianni Gebbia, che hanno preparato un live act in cui i primordiali suoni dei corni si uniranno alle frequenze elettroniche di synth e sistemi modulari, proiettandosi in un tempo profondo. Il suono, così composto, si riverbera lungo i quattro angoli della corte danzando assieme alle performer, annegato in una fitta nebbia frammentata da otto bracieri cui è affidata l’illuminazione della scena. La performance è a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria a zac.segreteria@fondazionemerz.org.