Genitori in progress, percorso per e con i genitori sul tema della genitorialità

L'Associazione "ilfilolilla" contro i disturbi del comportamento alimentare, organizza un ciclo di incontri online tramite la piattaforma Zoom. Genitori in Progress intende essere una proposta di crescita aperta a tutti i genitori che vivono in famiglia disagi legati al corpo e alle sue trasformazioni, con particolare riguardo verso le problematiche inerenti i disturbi del comportamento alimentare. La conduzione del corso sarà affidata a due professioniste del settore della salute con ampia esperienza nel campo della clinica dei DCA.

La dott.ssa Nuccia Morselli, psicoterapeuta, in particolare, guiderà la riflessione sulle principali tappe della crescita psico socio emotiva di un figlio, per cogliere compiti evolutivi che, in modo speculare, si ripropongono faticosi e problematici nell’esperienza personale dei genitori. Aiuterà il gruppo genitori a Conoscere e Riconoscere i propri bisogni e quelli dei figli in rapporto alle principali tappe della vita.

La dott.ssa Angela Molinari antropologa medica con ampia esperienza nell’ascolto dei genitori che vivono l’esperienza del soggiorno riabilitativo dei figli in comunità residenziale, svilupperà in chiave antropologica e psicosociale alcuni aspetti che si innestano nelle tematiche del corso quali, per esempio, le nuove forme del legame familiare, le trasformazioni dei rapporti tra le generazioni, il declino dei “riti di passaggio”, il desiderio di filiazione nell’epoca della procreazione medicalmente assistita. Approfondire alcuni aspetti del contesto socio-culturale entro cui si innesta, in generale, la relazione tra genitori e figli nella contemporaneità occidentale, fornisce degli spunti significativi per leggere in modo consapevole anche l’esperienza di sofferenza.

Gli appuntamenti avranno una cadenza mensile a partire dal 19 settembre 2020. Le conduttrici si alterneranno nella programmazione. Ogni appuntamento avrà una durata di 90 minuti. La prima parte sarà dedicata alla relazione del conduttore; farà seguito una interazione con i partecipanti attraverso quesiti posti alle conduttrici e/o scambi tra genitori. Gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti. Per informazioni e dettagli per la partecipazione inviare una mail a: ilfilolilla@gmail.com.