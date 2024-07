Teatro Libero in trasferta a Polizzi Generosa: due percorsi sonori immersi nella natura

Due percorsi teatrali sonori immersi nella natura di Polizzi Generosa, per riscoprire il mondo urbano e naturale. A organizzarli è il teatro Libero Palermo, con la nuova edizione del progetto "Borghi, Teatro nel paesaggio".

L’evento, prodotto da Campsirago residenza, coinvolge il pubblico in intense esperienze collettive e individuali al tempo stesso. Entrambe le iniziative si avvalgono del silent system, un sistema tramite il quale la narrazione viene trasmessa attraverso cuffie wireless indossate dai partecipanti, ai quali viene così garantito un totale isolamento sonoro durante la performance.

Si comincia sabato 6 luglio con just walking (massimo 40 partecipanti per ogni gruppo). Una camminata rapida (walking) urbana con silent system, con la composizione di Michele Losi, in collaborazione con The international academy for natural arts (NL). Just walking esplora il cammino nella storia dell’umanità e nella società contemporanea, attingendo da poesia, letteratura e pratiche di cammino. Si parte da piazza Umberto I. Il primo gruppo alle 10 e il secondo alle 11. Nel pomeriggio altri due gruppi: alle 17,30 e alle 18,30.

La seconda iniziativa, dal titolo Alberi maestri, si svolgerà domenica 7 luglio (massimo 30 partecipanti per ogni gruppo). Si tratta di una performance itinerante alla scoperta del mondo degli alberi, con composizione di Michele Losi, drammaturgia di Sofia Bolognini e Michele Losi, suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi. In scena si alterneranno Liliana Benini, Sofia Bolognini, Noemi Bresciani, Michele Losi, Stefano Pirovano, Benedetta Brambilla, Sara Milani, Marialice Tagliavini. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora e poetica nel mondo vegetale. Si parte da contrada Sanguisughe, strada provinciale119, a circa un chilometro da Polizzi Generosa. Il primo gruppo alle 9,30, il secondo alle 10, il terzo alle 10,30. Nel pomeriggio altri tre gruppi: alle 17, 17,30 e, infine, alle18,30.

La durata stimata per ciascun percorso è di circa due ore. È consigliato indossare abbigliamento adeguato, dotarsi di protezione solare, cappello e acqua.

La partecipazione è gratuita. Si consiglia la prenotazione.