Giorno 12 dicembre presso Palazzo Steri si svolgerà il convegno dal titolo "Percorsi innovativi per la prevenzione e il controllo delle infezioni sessualmente trasmesse". L'evento, organizzato dalle Prof.sse Anna Giammanco, Giuseppina Capra e Teresa Fasciana, si propone l'obiettivo di divulgare i risultati ottenuti dal progetto:“Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione e il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati” sviluppato con l’intento di pianificare e sperimentare i percorsi diagnostico-assistenziale agevolati per le IST nel territorio nazionale, valutandone anche le possibilità applicative in ambito siciliano. Di seguito il link per l'iscrizione all'evento: https://fadcollage.it/event/2788/showCard