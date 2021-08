"Per aspera ad astra" di notte, dai sentieri del Castello di Caltamauro alle stelle

Nella magica atmosfera del Castello di Calatamauro, l'evento "Per aspera ad astra", giunto alla sua quinta edizione, rappresenta un percorso per raggiungere la bellezza che non è mai a portata di mano ma va conquistata e assaporata, un po' come i vini del territorio della Valle del Belìce e dei Monti Sicani che, se visti dall'esterno potrebbero sembrare uguali agli altri, ma che in realtà raccontano la storia millenaria di questi luoghi. Il Castello di Calatamauro domina la Valle del Belìce ed è uno dei punti di accesso dei Monti Sicani.

La fortezza, che un tempo serviva per controllare il territorio, sta diventando oggi un luogo di valorizzazione dei prodotti locali e del vino. Prodotti di eccellenza, ma anche luoghi che vanno difesi, apprezzati e valorizzati. La salita fino alla cima attraverso un percorso tortuoso è la metafora della vita, poiché l'esperienza di reale e intenso contatto con la natura, rappresenta la chiave per riscopre la bellezza e ritrovarsi. Un luogo dello spirito, dell'anima dove oltre alla visita si potrà ascoltare il suono dell'arpa dell'artista Adriana Nicolosi, letture di poesie e testi, conoscere le aziende vitivinicole partecipanti degustando i loro meravigliosi vini.

Si può aderire inviando un messaggio al seguente indirizzo e-mail: associazionevivereslow@gmail.com oppure chiamando ai numeri 389 61 52 466 - 338 641 4344. Bisogna venire con un abbigliamento adeguato, scarpe da trekking o tennis, non avere particolari problemi di salute. Eventuali richieste speciali potranno essere inviate ai nostri recapiti.