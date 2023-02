Dopo la pausa invernale tornano i live alla Fabbrica 102, Peppe Lana reinterpreta i cantautori italiani

Martedì 14 febbraio riapre la Fabbrica102 e ricomincia la rassegna di live musicali con Peppe Lana. Peppe Luna è un artista trentenne che interpreta in modo contemporaneo e con grande qualità il cantautorato classico italiano. Studente di pianoforte jazz al Conservatorio, lo spessore della sua formazione musicale, unita ad un innato talento e ad una grande cura dei testi, compongono la sua cifra autoriale e performativa. Nel febbraio 2021 pubblica per 800A Records e Samvega il suo primo singolo, “Libertà”, accompagnato da un videoclip pluripremiato in Italia e all’estero; a luglio esce “Scegliere e cambiare”, poi "Elogio della lentezza" e Fellini.

Il suo primo album è atteso per la primavera 2023.

Orario esibizione: dalle 21. Ingresso libero fino a esaurimento posti.