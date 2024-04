"Pensaci, Giacomino!": la commedia in tre atti di Pirandello al Convento Cabaret

"Pensaci, Giacomino!" è una commedia di Luigi Pirandello scritta nel 1917. Protagonista della vicenda è Agostino Toti, vecchio professore di storia naturale, che dopo un vita sacrificata al lavoro decide di cercare una giovane da sposare al solo fine di garantirle la pensione una volta che lui sarà morto.

Questo progetto bizzarro rappresenta per il professore una forma di protesta nei confronti dello Stato, responsabile, a suo dire, della sua vita di sacrifici e solitudine. Il professore ha già sott'occhio la giovane figlia dei bidelli della scuola, Lillina, ragazza di umili origini che potrebbe assumere una condizione sociale più agiata in seguito a questo matrimonio. Lillina però ha una relazione all'insaputa dei genitori con un ex studente del professore, Giacomino, e adesso è incinta di lui.

Quando i genitori scopriranno la tresca rinnegheranno la figlia cacciandola di casa. Sarà il professore ad accogliere in casa la giovane, a sposarla per garantirle uno stato sociale più agiato e a riconoscere il bambino come suo figlio, ma consentendo, nel contempo, a Giacomino di frequentare casa sua.

Questa strana situazione familiare provocherà la riprovazione della società, che troverà espressione nel pettegolezzo e nell’ingiuria, ma anche in richiami ufficiali e sermoni di stravaganti sacerdoti. L’ipocrisia sociale è la vera protagonista di questa pièce, in cui la drammaticità della vita si intreccia con le azioni grottesche di personaggi svuotati di qualsiasi interiorità e ridotti a maschere.