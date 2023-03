Pedali contro la mafia, ciclisti in strada per celebrare l'arresto di Messina Denaro

Il popolo dei ciclisti scende in strada con una pedalata per celebrare l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, ringraziare le forze dell'ordine che lo hanno assicurato alla giustizia e ribadire ancora una volta no alla criminalità organizzata. Chiunque abbia una bici è invitato a partecipare e ad indossare una maglietta bianca. Il giro è aperto a tutti, ciclisti di qualsiasi età e livello di preparazione tecnica. All’iniziativa, organizzata dall’associazione Mondello Bikers, hanno aderito decine di gruppi e associazioni di Palermo e provenienti da tutta la Sicilia. Il percorso toccherà alcuni punti simbolo della città e prevede una sosta di commemorazione sui luoghi delle stragi.

Partenza alle 9 da piazza Castelnuovo verso Via Ruggero Settimo – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via F. Crispi – Piazza Giachery – Via Montepellegrino – Via Autonomia Siciliana – Via D’Amelio – Via Autonomia Siciliana – Via M. di Villabianca – Piazza Don Bosco – Piazza Leoni – Via Del Granatiere – Piazza Vittorio Veneto. Da qui i meno allenati rientreranno “accompagnati” a Piazza Castelnuovo, luogo di partenza, mentre i più esperti continueranno direzione Isola delle Femmine/Capaci – Giardino della memoria “Quarto Savona 15”. Il rientro è previsto ore 12,30/13.