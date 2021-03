Pedalando verso la primavera a caccia della street art: tour per la città in bicicletta

Per celebrare l'inizio della primavera, Agt - Associazione Guide Turistiche di Palermo - e Sicicla Ecotourism presentano il secondo tour dei quattro incontri in bici per respirare le meraviglie della nostra città a pieni polmoni.

Il secondo incontro avrà luogo domenica 14 marzo, insieme a Paola e Marcella, che ci condurranno a caccia di Street Art tra le vie di Palermo. La città, dove il passato abbraccia il futuro, è diventa un museo a cielo aperto, attraendo artisti da ogni parte del mondo. Il tour, condotto tra le vie del centro storico, ci permetterà di attraversare i quattro mandamenti e rileggerli attraverso le opere di pittura urbana, scoprendo una dimensione straordinaria nell'ordinario.

Domenica 14 marzo h 10,00

Partenza da via Onorato,8

Adulti con bici propria 16,00 €

Adulti con bici muscolare a noleggio 20,00€

Ragazzi 4-12 anni con bici propria 3,50 €

Ragazzi con bici muscolare a noleggio 10,00€

Pacchetto famiglia 2 adulti e 2 ragazzi con bici muscolare a noleggio 55,00€

Bambini 0-3 anni gratis

(possibilità di avere seggiolino anteriore/posteriore santificato al costo di 2€)

Il tour durerà circa 3 ore

Info: info@sicicla.it

