Pedalando verso la primavera: tutti in sella come Ignazio Florio e Donna Franca

Per celebrare l'inizio della primavera, Agt - Associazione Guide Turistiche di Palermo- e Sicicla Ecotourism organizzano quattro incontri in bici per respirare le meraviglie della nostra città a pieni polmoni.

Il primo incontro avrà luogo domenica 7 marzo, insieme a Donna Franca e Ignazio Florio. Scoprirete che Donna Franca amava molto andare in bicicletta, le dava un momento di spensieratezza. Aveva anche creato un'associazione di donne cicliste. Allora, quale migliore occasione per scoprire la storia di questa straordinaria famiglia che ha segnato la Belle Époque palermitana?