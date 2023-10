Paul Marinaro torna sul palco del Miles Davis jazz club: doppio concerto

l cantante internazionmale di Chicago Paul Marinaro ritorna al Miles Davis per due concerti esclusivi il 10 e l'11 novembre. Il critico jazz Howard Reich (Chicago Tribune) definisce Marinaro “un cantante eccezionale… uno degli strumenti vocali più belli oggi sul mercato. Il giornalista musicale Scott Yanow (Los Angeles Jazz Scene) afferma che "Marinaro si colloca tra i cinque migliori cantanti jazz maschili attivi oggi".

Maestro stilista e interprete dei grandi standard del jazz, Marinaro è un cantante classico ma al contempo moderno che canta con un'intensità emotiva e con un fraseggio espressivo e creativo che ha affascinato ed emozionato il pubblico americano e oltre.

Il suo album del 2013 acclamato dalla critica "Without a Song" è stato un omaggio a suo padre ed è ora oggetto di un nuovo film "You Will Be My Music" - presentato in anteprima a Sorrento, in Italia, al Premio Penisola Sorrentina 2023. Ha registrato due album l'anno scorso: "Not Quite Yet" e "The Bowie Project"; entrambi hanno ricevuto recensioni entusiastiche e sono in esame per le nomination ai Grammy Award.

Paul è in tournée in Italia con il suo pianista Tom Vaitsas e sarà affiancato al Miles Davis Jazz Club il 10 e l’11 di novembre dagli eccezionali musicisti locali Fulvio Buccafusco (basso) e Paolo Vicari (batteria). Le serate presenteranno esibizioni degli album di Paul, nonché materiale di Cole Porter, Duke Ellington, Harold Arlen, Johnny Mercer e canzoni rese famose da Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e altri artisti classici.