Paul Marinaro canta Frank Sinatra: concerto al Miles Davis jazz club

Una delle voci maschili più belle in auge in America. Hanno scritto di Marinaro: "Il tempo vivace di Marinaro, le note melodiche alternate, il timbro vellutato, il vibrato teso e i pianissimi traslucidi hanno immediatamente annunciato che questa sarebbe stata la notte di Marinaro". "Un cantante formidabile, audace ed evocativo...Marinaro si è evoluto in uno dei cantanti jazz-swing più affermati e promettenti del paese...uno degli strumenti vocali più belli del settore oggi". Howard Reich, Chicago Tribune.

"Swing hard... un baritono che riesce ad essere forte e delicato, Marinaro infonde l'essenza del jazz - il fraseggio fantasioso, il piccolo gesto espressivo, e sì, quello swing - in ogni interpretazione". Neil Tesser; Esaminatore; autore, critico musicale. “Proprio lì sotto il tuo naso a Chicago c'è un cantante di nome Paul Marinaro che è il migliore che abbia sentito da molti anni. La sua intuizione e padronanza di questo materiale è davvero sbalorditiva, rendendolo uno di quel ristretto gruppo di narratori. Come Nat Cole, è un'arte così vicina alla perfezione da sembrare quasi priva di arte. Ho ascoltato molti nuovi cantanti e nessuno mi ha toccato così profondamente come questo ragazzo. Ha tutto". Dick LaPalm (leggendario promotore/agente discografico).

Marinaro eseguirà brani del repertorio di Frank Sinatra ma anche del proprio e sarà sostenuto da una ritmica di grande valore composta da: Giovanni Conte al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso, Paolo Vicari alla batteria.