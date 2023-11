"Josephine, gli ormoni e la libertà", Patrizia D'antona in scena al Teatro Convento Cabaret

Undici anni di uno spettacolo per le donne e non solo, con protagonista una donna che ha un solo obiettivo: sorridere col pubblico dei passaggi della vita, sdrammatizzarli e giocarci insieme. Questo il one woman show made in Palermo raccontato in “Josephine, gli ormoni e la libertà”, di e con Patrizia D’Antona, il 15 e 16 dicembre alle 21 e il 17 dicembre alle 18,30 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.



Cinquantacinque minuti in cui la protagonista ci porta nel mondo iperrealistico di una donna contemporanea che ribalta l’abituale percezione negativa della menopausa, proclamando le bellezze e i vantaggi della vita adulta. Passato il giovanile caos ormonale, una nuova visione della vita si presenta grazie al progressivo abbandono delle preoccupazioni legate alla riuscita della vita materiale e alla scoperta dei piaceri dell’esistenza, “altri” da quelli che ci impongono modelli “sessuati” dell’eterna giovinezza e prestanza fisica.



Con Joséphine, sul palco si vedranno anche Nonna Gerlandina e Calloachiodo, due suoi supervisori, potenti alter-ego, che affettuosamente contestano lei e le sue teorie. Tutto è condito da una delicata ironia, dal desiderio di smitizzare falsi totem contemporanei con leggerezza, in un incontro con il pubblico diretto e divertito, trattandosi di temi che inevitabilmente riguardano tutti.

Non so quando Joséphine ha deciso di intervenire nella mia vita – dice Patrizia D’Antona – e forse stava “lì” da un po’. E quando la situazione si è fatta complicata ha preso il sopravvento, per guidarmi nella impervie acque della menopausa, e in quelle ancor più oscure, perché tristi, del nostro mondo contemporaneo. Le sue considerazioni su noi donne, sempre in lotta contro l’inevitabile passare del tempo, trovano soluzioni “naif” ma non per questo meno efficaci per sorridere davanti alla fatica delle relazioni e, più in generale, a quella diffusa dell’esistere.



Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. La direzione artistica del teatro Convento Cabaret è di Giovanna Carrozza, che anche con questo spettacolo continua a portare avanti la scelta di promuovere la comicità al femminile in Sicilia.