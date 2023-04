Tra passione e ossessione, alla Feltrinelli l'incontro con Giulio Rincione

Incontro con Giulio Rincione, il pittore e fumettista autore di Dirt, fumetto in nomination al premio Micheluzzi come Miglior Serie a Fumetti italiana. L’artista, in un dialogo con Salvatore di Marco, direttore didattico della Scuola del fumetto di Palermo, racconterà il suo percorso per diventare fumettista. Inoltre, in compagnia di Michele Apprendi, cinefilo e fumettovoro, il dialogo continuerà durante la sessione di firmacopie.