Zodiac, Palermo e gli astri: passeggiata raccontata tra astrologia, geometria e archetipi

Qual è l'origine del cosmo? Che legame unisce l'uomo e le stelle? È possibile “leggerle” e come? Domenica 14 maggio Tacus propone “Zodiac”, una passeggiata raccontata, un percorso di lettura e indagine ispirato all'ancestrale legame tra l'uomo e gli astri, tra elementi di astronomia, astrologia, mitologie, simbologie e archetipi.

Un itinerario che, ripercorrendo l'antico cuore della città di Palermo, tenta di rintracciare il fascino e l'influenza esercitata dai corpi celesti sulle cose umane, sull'immaginario collettivo e sulla psiche e che si esplica in una costante interpretazione e raffigurazione metaforica del cosmo.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.