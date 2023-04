La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: la passeggiata

Una vecchia megera, dal passato oscuro e dai mille segreti, un veleno eccellente e una città dalle mille contraddizioni. Domenica 7 maggio appuntamento con La Vecchia dell'Aceto, la passeggiata raccontata Tacus dedicata a Giovanna Bonanno, celebre avvelenatrice seriale, ad oggi uno dei personaggi iconici della storia di Sicilia, raccontata da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più appassionati.

Chi fu davvero Giovanna Bonanno? Quale la storia del suo potente e letale veleno? Attraverso i luoghi che la videro protagonista, un itinerario storico letterario che ripercorre le tappe salienti della sua vita. La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo).

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. Non sono previsti ingressi e si articolerà in esterna e su piano strada. Per ragioni organizzative la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione. Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.