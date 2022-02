La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: la passeggiata

gratis soci Tacus | 5 euro non soci

Prezzo gratis soci Tacus | 5 euro non soci

Domenica 6 marzo si torna alla scoperta della storia della più conosciuta e controversa avvelenatrice palermitana. Per il ciclo "Luigi Natoli" nuovo appuntamento con Tacus e con La vecchia dell'aceto, la passeggiata raccontata dedicata a Giovanna Bonanno e alla sua acqua mortale.

Un personaggio reale, quello della Bonanno, ammantatosi di leggenda e radicato nella tradizione e nel folklore panormita, che prende vita tra le pagine del romanzo "La Vecchia dell'Aceto" di Luigi Natoli e che adesso rivive in un percorso letterario attraverso i luoghi dove visse e operò. A fare da sfondo alla sua vicenda, una Palermo dalle tinte oscure, fatta di passioni clandestine, intrighi, tradimenti, un potente veleno e una scia di morti misteriose.

L'evento sarà svolto in conformità e nel rispetto con le disposizioni anti Covid vigenti. La partecipazione è, dunque, valida su prenotazione (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook). Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e riproposto arricchito da nuovi contenuti.

L'evento è un racconto itinerante; non prevede ingressi e si snoda totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.