La vecchia dell'aceto: passeggiata raccontata su Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Sabato 31 luglio Tacus propone un nuovo appuntamento con il ciclo "Luigi Natoli", la serie di passeggiate raccontate ispirate ai romanzi e ai personaggi del celebre scrittore palermitano.

Passioni amorose, intrighi, un potente veleno e una lunga scia di morti misteriose al centro di "La vecchia dell'aceto", il tour storico letterario incentrato sulla figura, oscura e controversa, di Giovanna Bonanno l'avvelenatrice seriale che con la sua potente acqua velenosa ha scritto una pagina significativa della storia e della tradizione popolare. Nell'anniversario della morte, un racconto itinerante per ripercorrere, tra realtà storica e finzione narrativa, nei luoghi dove si è consumata, la sua storia e la sua attività di agente di morte.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni anticovid, le attività prevedono gruppi contingentati a cui sarà possibile aderire solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e riproposto arricchito da nuovi contenuti.

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

