La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: il tour

Per il ciclo "Luigi Natoli", sabato 30 luglio appuntamento con Tacus e con La vecchia dell'aceto, la passeggiata letteraria dedicata a Giovanna Bonanno, nota e temuta avvelenatrice palermitana, e alla sua storia.

Chi è stata Giovanna Bonanno? Quale il segreto del suo potente veleno? Come e quando è diventata la Vecchia dell'Aceto? Dalle fonti alle pagine di Natoli, un itinerario nel cuore del Capo per ripercorrere le tappe principali della sua vita e del suo commercio di morte. L'attività si svolge in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerata valida come prenotazione il "parteciperò" su Facebook).

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario si svolgerà totalmente in esterna e non prevede ingressi. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.