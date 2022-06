La vecchia dell'aceto, passeggiata sulle orme di Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Per il ciclo Luigi Natoli, nuovo appuntamento domenica 3 luglio con "La vecchia dell'aceto" la passeggiata raccontata Tacus sulla storia di Giovanna Bonanno, la più conosciuta avvelenatrice palermitana. Chi è stata davvero Giovanna Bonanno? Come e quando è diventata La Vecchia dell'Aceto? Quale il segreto della sua acqua mortale? Dalla realtà storica alla tradizione popolare, dal folklore alle pagine di Natoli, un itinerario che ripercorre le tappe principali della vita e del commercio di morte della Bonanno nei luoghi dove si consumarono.

Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e arricchito di nuovi contenuti.