La vecchia dell'aceto: Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa in una passeggiata

Amori, tradimenti e morte sullo sfondo di una Palermo settecentesca dalle tinte oscure e misteriose. Domenica marzo appuntamento con "La Vecchia dell'Aceto", la passeggiata raccontata Tacus dedicata a Giovanna Bonanno, nota e temuta avvelenatrice palermitana, protagonista di uno dei romanzi più celebri dello scrittore palermitano Luigi Natoli.

Chi è stata davvero Giovanna Bonanno? Come e perché è diventata la Vecchia dell'Aceto? Attraverso i luoghi che la videro protagonista, un itinerario storico letterario che ripercorre le tappe salienti della sua vita e del suo commercio di morte. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.