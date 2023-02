La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: la passeggiata

Nuovo appuntamento, domenica 26 febbraio, con Tacus e con "La Vecchia dell'Aceto", la passeggiata raccontata dedicata all'avvelenatrice palermitana Giovanna Bonanno, la nota e temuta Vecchia dell'Aceto, alla quale Natoli dedica uno dei suoi racconti più famosi.

Chi è stata davvero la Bonanno? Come e perché è diventata la Vecchia dell'Aceto? Tra, storia, tradizione e letteratura, nei luoghi dove visse e operò, un racconto itinerante sulle tracce della vita, dei segreti del suo veleno e della sua carriera da agente di morte. Una storia fatta di amori passionali, tradimenti e morti misteriose sullo sfondo di una Palermo settecentesca dalle tinte oscure e affascinanti.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp). L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.