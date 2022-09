La vecchia dell'aceto, passeggiata sui passi di Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Per il ciclo Luigi Natoli, venerdì 17 settembre Tacus ripropone "La vecchia dell'aceto", la passeggiata raccontata storico-letteraria dedicata all'avvelenatrice Giovanna Bonanno, la nota e temuta Vecchia dell'Aceto, tra i personaggi più caratteristici del folklore palermitano, protagonista dell'omonimo romanzo.

Una megera, un potente veleno, amori clandestini, passioni proibite, tradimenti e una lunga scia di morti misteriose... Sullo sfondo una Palermo settecentesca, dalle tinte fosche e misteriose. Dagli atti del processo alle pagine di Natoli, un itinerario per ripercorrere, tra realtà storica e finzione narrativa, le tappe fondamentali della vita della Bonanno e del suo commercio di morte, nei luoghi in cui si è consumata la sua vicenda.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 21 a Piazza della Memoria (già via Giovan Battista Pagano - alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 5 euro non tesserati - gratuito soci Tacus. L'attività si svolge in linea con le vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante da non considerarsi come visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali e affini. Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti. Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e arricchito di nuovi contenuti.