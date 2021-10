La vecchia dell'aceto: passeggiata sulle orme di Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Una celebre e temuta avvelenatrice, la sua acqua letale ed una lunga scia di morti misteriose. Sullo sfondo passioni clandestine, intrighi, segreti ed una Palermo dalle tinte oscure... Per il ciclo Luigi Natoli, nuovo appuntamento con "La Vecchia dell'Aceto", la passeggiata raccontata Tacus dedicata a Giovanna Bonanno, iconico, controverso e oscuro personaggio della tradizione palermitana, protagonista di uno dei romanzi più letti e conosciuti di Natoli. Mendicante, megera, agente di morte... Chi è stata la Bonanno? Qual è il segreto del veleno? Attraverso i luoghi dove visse e operò, un percorso storico-letterario che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Per ragioni organizzative la partecipazione è valida solo su prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e riproposto arricchito di nuovi contenuti. L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di imprevisti e/o altre anomalie lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...