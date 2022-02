La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa in una passeggiata

Per il ciclo Luigi Natoli, domenica 13 febbraio Tacus ripropone La vecchia dell'aceto, la passeggiata incentrata sulla figura di Giovanna Bonanno, nota e temuta fattucchiera palermitana, e del suo potente veleno al centro di intrighi, passioni clandestine, tradimenti e una scia di morti misteriose. Un viaggio per ripercorrere tra realtà storica, tradizione e leggenda, la vita e della Bonanno nei luoghi dove visse e operò.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10 a Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 5 euro non tesserati, gratuito per i soci Tacus. La partecipazione valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anti Covid, sarà obbligatorio esibire GreenPass in corso di validità, mantenere distanza interpersonale di sicurezza ed indossare la mascherina per l'intera durata dell'evento.

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata; non sono previsti ingressi a siti monumentali e si articoleranno totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.