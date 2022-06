La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: la passeggiata

Ritornano gli itinerari Tacus del ciclo Luigi Natoli ispirati alle storie e ai personaggi raccontati nei romanzi del noto scrittore palermitano. Venerdì 10 giugno appuntamento con "La Vecchia dell'Aceto", la passeggiata letteraria dedicata a Giovanna Bonanno, la più nota e temuta avvelenatrice palermitana.

Sullo sfondo di una Palermo settecentesca dalle tinte fosche e affascinanti, tra passioni clandestine e tradimenti, si snoda la vicenda della Bonanno, personaggio controverso e ambiguo, che con la sua acqua velenosa provocherà una lunga scia di morti misteriose. Chi è stata davvero Giovanna Bonanno? Come e perché è diventata La Vecchia dell'Aceto? E qual è il segreto del suo potente veleno? Dall'area del Noviziato ai Quattro Canti un racconto itinerante alla scoperta delle tappe salienti della vita e del commercio di morte della Bonanno nei luoghi dove visse e operò. L'evento si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario si svolgerà totalmente in esterna e su piano strada; non prevede ingressi e/o percorsi sotterranei. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e rimodulato attraverso nuovi contenuti.