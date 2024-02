La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: la passeggiata

Una vecchia megera, un potente veleno, amori clandestini, passioni proibite, tradimenti e una lunga scia di morti misteriose. Sullo sfondo di una Palermo settecentesca, dalle tinte fosche e misteriose, si consuma la vicenda di Giovanna Bonanno, temutissima e prolifica avvelenatrice palermitana.

Chi è stata davvero la Bonanno? Perché è conosciuta come Vecchia dell'Aceto? Qual è il segreto della sua acqua mortale? Nel groviglio di vicoli e strade del quartiere Capo, un itinerario per ripercorrere, tra realtà storica e finzione narrativa, le tappe fondamentali della vita e del commercio di morte di uno dei personaggi più controversi della tradizione palermitana.

