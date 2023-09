La vecchia dell'aceto: Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa in una passeggiata

Una vecchia megera dal passato misterioso, un veleno eccellente e una città dal fascino oscuro. Domenica 24 settembre appuntamento con La Vecchia dell'Aceto, la passeggiata raccontata Tacus dedicata a Giovanna Bonanno, celebre avvelenatrice seriale, ad oggi uno dei personaggi iconici della storia di Sicilia, raccontata da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più appassionati.

Chi fu davvero Giovanna Bonanno? Quale la storia del suo potente e letale veleno? Attraverso i luoghi che la videro protagonista, un itinerario storico letterario che ripercorre le tappe salienti della sua vita. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Vecchia dell'Aceto - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" all'evento Facebook).

RADUNO: ore 18 Piazza della Memoria (area pedonale alle spalle del Tribunale)

CONTRIBUTO: gratuito soci TACUS - €5 non soci

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975