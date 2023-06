La vecchia dell'aceto: Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Una vecchia megera, un veleno eccellente e una lunga scia di morte in una Palermo settecentesca dalle tinte fosche e infide. Ritornano le passeggiate raccontate Tacus del ciclo “Luigi Natoli”: una serie di itinerari ispirati a storie, luoghi, fatti e personaggi narrati dal celebre scrittore palermitano.

Domenica 18 giugno appuntamento con La vecchia dell'aceto per ripercorrere, tra storia, tradizione e leggenda, le tappe fondamentali della vita e della vicenda di Giovanna Bonanno, celebre e temuta avvelenatrice palermitana, vissuta alla fine del XVIII secolo.

Attraverso i luoghi dove visse e operò e le pagine del romanzo di Natoli, un racconto itinerante per comprendere chi è stata davvero la Bonanno; come e perché è diventata la Vecchia dell'Aceto. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo.

L'evento è un racconto itinerante, un'operazione culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita guidata. L'itinerario si svolgerà totalmente in esterna e su piano strada; non prevede ingressi e/o percorsi sotterranei. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.