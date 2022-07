Palermo tra mercati e storia, passeggiata alla scoperta dello street food all'ombra del Barocco

Venerdì 22 e sabato 23 luglio, ore 10:00, appuntamento ai Quattro Canti per scoprire il barocco e lo street food di Palermo insieme alle guide di Esplora Siti Sicilia. Palermo città poliedrica, culla di cultura millenaria, capitale del barocco, dei mercati tradizionali e del cibo da strada.



Un tour alla scoperta del centro storico settecentesco, tra chiese, monasteri e palazzi nobiliari. Percorrendo i luoghi simbolo della città barocca, la Piazza dei Quattro Canti, la Via Maqueda e gli ombreggiati vicoli, visiteremo l’imponente Chiesa dei Teatini e la ricchissima Casa Professa dei Gesuiti, con i suoi marmi colorati. Dopo aver lambito la strada che diede i natali al Conte di Cagliostro, attraverseremo il pittoresco mercato di Ballarò, tra botteghe e bancarelle di pesce, frutta, verdura e cibi di ogni tipo.



I vivaci colori del mercato, la classica abbanniata dei commercianti ed i profumi delle spezie ci proietteranno nella dimensione di una Palermo ferma nel tempo, all’epoca della dominazione araba di cui mercati sono un’eredità. Nel corso della passeggiata ed in diverse tappe assaggeremo il tipico cibo da strada locale: panelle, crocchè, olive, formaggi e pomodori secchi, sfinciuni, polpo bollito e ciò che in base al periodo sarà consigliato, accompagnato da qualcosa per rinfrescare il palato.



Lasciato il mercato, percorreremo la seicentesca Via Maqueda, ricca di sontuosi palazzi nobiliari dagli elegantissimi cortili colonnati. Concluderemo il tour presso la Vucciria, altro famosissimo mercato palermitano dove assaggeremo “u pani ca meusa” e ci saluteremo brindando con un buon bicchiere di zibibbo. Itinerario di due ore circa. Appuntamento presso la Piazza dei Quattro Canti.



Quando: Venerdì 23 e Sabato 24 alle ore 10 a.m.

Dove: Appuntamento ai Quattro Canti



Prenotazione obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com.