Passeggiata sonora al tramonto tra le masserie dello Jato

Il tramonto è una delle parti più affascinanti della giornata non solo per i colori e gli odori ma soprattutto perchè si può ascoltare in modo chiaro come la natura finisca la sua giornata e si prepari alla notte. Per questo motivo, abbiamo deciso di farvi scoprire la magia di questo momento attraverso l'esplorazione del territorio che ospita due importanti Masserie della valle dello Jato, ripercorrendo un tratto dell'antica Regia Trazzera Cannavera, tra la Masseria La Chiusa e la Masseria della Procura nella Valle del fiume Jato. La particolarità della passeggiata sonora è legata al fatto che la tratta verrà percorsa in silenzio per favorire l’attenzione sull’ascolto. L'evento si conclude con una cena a cura dell'Agriturismo Masseria La Chiusa con prodotti bio e tipici della Valle dello Jato. L'escursione è inserita tra le attività che si svolgeranno nel mondo per il world listening day, evento mondiale che celebra la giornata dell'ascolto.

