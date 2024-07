Palermo misterica tra magia ed esoterismo: passeggiata raccontata nel cuore della città

Filtri d'amore, antichi rituali, formule incantatorie ed altre storie di ordinaria magària. Venerdì 19 luglio, ritorna l'appuntamento estivo con "Palermo misterica", la passeggiata raccontata incentrata su forme, simboli e linguaggi della magia popolare siciliana. Nel cuore della città vecchia, un'analisi storico-antropologica nata da un lavoro di ricerca svolto sul campo, per far luce sul bagaglio di credenze e pratiche stratificatesi per secoli nel territorio palermitano.



