Itinerario tributo a Donna Franca Florio, regina senza corona di Palermo

Esclusivo temporary event, in programma nelle uniche date di venerdì 26 luglio e domenica 4 agosto. Un tributo a Donna Franca Florio, “sovrana senza corona di Palermo”, musa e figura di spicco nell'élite internazionale della Belle Époque.



Attraverso i documenti, le immagini, gli aneddoti e le testimonianze di chi la conobbe, un viaggio storico-sentimentale che ricostruisce il ritratto di una donna straordinaria, icona di bellezza, intelligenza vivace e cultura raffinata ed essenza di un'epoca indimenticabile, ripercorrendone le tappe fondamentali della vita: dal matrimonio con il magnate Ignazio Florio Jr, all'animata vita sociale; dalle tragedie familiari, alla travagliata condizione economica.



